باستخدام اللبن الرائب.. تعرف على طريقة الميني بيتزا بخطوات بسيطة

تعتبر البيتزا من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، ويبذلون من أجل ذلك عدد كبير من الأموال في كل مرة يقومون بشرائها من المطاعم المتخصصة في صنع البيتزا، رغم أنه من السهل تجهيزها في المنزل وبأقل من نصف المبلغ المخصص لشرائها.

كما أنه يمكن تقديم البيتزا، في صورة مصغرة لها "الميني بيتزا" وهي مناسبة هذه الأيام حيث يمكن أن يصطحبها طفلك معه إلى المدرسة وفي أيام الامتحانات، فهي مشبعة ولذيذة وتغينه عن شراء البيتزا من الخارج.

في السطور التالية نقدم طريقة عمل البيتزا باستخدام اللبن الرائب والذي يجعلها هشة ولذيذة.

مكونات العجينة:

كيلو دقيق.

بيضة.

كوب زبادي.

ربع فنجان زيت زيتون.

معلقة كبيرة لبن بودرة.

كوب من اللبن الرائب.

رشة ملح.

معلقة كبيرة خميرة.

معلقة كبيرة سكر.

كوب ماء دافئ للعجن.

رشة بيكينج بودر.

مقادير الصوص:

4 حبات طماطم.

2 بصلة صغيرة.

زبدة.

معلقة ثوم.

طريقة التحضير:

في وعاء نحضر كوب اللبن الرائب، ونضيف إليه البيضة وجميع المواد السائلة بالإضافة إلى الخميرة والسكر، ونخفق الخليط جيدًا، ثم نمزج جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض، ونضيفها إلى المواد السائلة، ونستخدم كوب الماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح قوام العجين متماسك، ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن العشر دقائق.

نغطي الخليط ونتركه في مكان دافئ حتى يختمر، ونعرف أن العجين اختمر حينما يتضاعف حجمه.

لتجهيز الصوص:

في وعاء على النار نضيف الزيت والزبدة، وبصلة مقطعة إلى قطع صغيرة، وبعد أن تأخذ لون نقوم بوضع معلقة كبيرة من الثوم، وحبات الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.

الحشو:

الحشو حسب الرغبة يمكن إضافة جبن أو خضروات، أو تونة.

نفرد العجين بعد أن يختمر، ونقطعه إلى دوائر صغيرة باستخدام قطاعه، أو نقوم بتقطيعه إلى كور صغيرة ونقوم بفردها ووضع الصوص والحشوة فوقها، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج.