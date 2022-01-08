السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في استجابة فورية..

أمن بورسعيد يتوجه لمنزل «مسنة» ويقدم الرعاية اللازمة لها

الامن
الامن

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، اليوم السبت، في استجابة فورية لاستغاثة مواطنة "مسنة"، بالتوجه لمنزلها وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة لها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، قد تلقت استغاثة من مواطنة "مسنة" تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، التمست خلالها مساعدتها نظرا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور، تم الانتقال لمحل البلاغ، وتم مساعدتها وتقديم كل سبل الرعاية اللازمة لها، وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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