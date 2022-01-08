البرلمان العربى: السياسة الكويتية الحكيمة عززت جهود الاستقرار بالمنطقة

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالسياسة الكويتية الحكيمة والمتوازنة والتي أسهمت في تعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن إقامة علاقاتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل وإعلاء قواعد القانون الدولي.

ونوه العسومي- خلال زيارته لدولة الكويت ولقائه وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح- بالدور الهام للدبلوماسية الكويتية في تحقيق التوافق العربي ودعم العمل العربي المشترك والنهج الحكيم للأمير الشيخ نواف الأحمد، والتي أكسبتها مكانة كبيرة في المجتمع الدولي.

وبحث الجانبان- حسبما أفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم السبت- العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط دولة الكويت بالبرلمان العربي خدمةً للقضايا والمصالح العربية المشتركة، كما بحثا مجالات تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مسيرته، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية وما فيه خير وصالح للأمة العربية ورفعة شأنها.

كما شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

فيما ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ما حققته دولة الكويت من إنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي والتنمية الشاملة، ودورها المحوري في محيطها العربي والإقليمي والدولي بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، ودعم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت.

حضر اللقاء كل من: السفير مجدي الظفيري، نائب وزير الخارجية، والوزير المفوض صلاح السيف، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير أيهم العمر، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب الوزير، والوزير المفوض ناصر القحطاني، مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي، والمستشار أحمد الشريم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.