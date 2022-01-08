توقعات بمشاركة 15 ألف شخص في مظاهرة ضد السياسة الزراعية بألمانيا

رغم إلغاء الأسبوع الأخضر في برلين هذا العام بسبب جائحة كورونا، من المنتظر تنظيم المظاهرة التقليدية الكبيرة لمعارضي السياسة الزراعية في ألمانيا.

وأعلن المنظمون أنه سيتم تنظيم المظاهرة يوم 22 يناير الجاري، تحت شعار "سئمنا من الزراعة الصناعية". ويتوقع المنظمون مشاركة 15 ألف شخص فيها.

وجاء في بيان للمنظمين أنه مع تولي الحكومة الجديدة مهام منصبها يتعين أن يكون هناك بداية جديدة للسياسة الزراعية.

ويشكو المعارضون من أزمة المناخ وانقراض الأنواع وتزايد تخلي المزارعين عن أراضيهم بسبب تدني أسعار المواد الغذائية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمي المظاهرة هم ممثلون عن المزارعين أصحاب الزراعات العضوية والتقليدية، واتحادات لحماية الطبيعة والبيئة والحيوانات، ومنظمات إغاثة كنسية.

ويذكر أن، أعلنت تسهم ألمانيا بمساعدات تنموية تقدر بنحو ١٫٥ مليار يورو من أجل الأمن الغذائي ودعم الزراعة والتنمية الزراعية في البلدان الشريكة.

وذكرت السفارة الألمانية - في بيان - أن المؤسسة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرة تحت عنوان (عالم بلا جوع) عام 2014 والتي تشارك فيها قطاعات السياسة والاقتصاد والعلم والمجتمع في مئات المشروعات في 35 دولة حول العالم بهدف تحقيق هدف "صفر جوع"، مشيرا إلي أن حوالي ملياري شخص في العالم يعانون سوء التغذية أو الجوع.

وأضاف أن المشروعات الألمانية تدعم الابتكارات في مجال الزراعة وتحقق التنسيق في المجالات العلمية والمعرفية.

وأوضح أن مجالات التعاون الدولي في قطاع الأبحاث المتعلقة بالغذاء أطلقتها وزارة الغذاء والزراعة الألمانية وهي عبارة عن مشروع أطلق في عام 2013 بهدف التشبيك بين الأبحاث الألمانية في مجالات الزراعة والغذاء وقطاعات العلوم العالمية، سعيا بشكل خاص إلى تحقيق هدف دعم ورعاية الزراعة والأوضاع الغذائية في مناطق جنوب الصحراء في إفريقيا وجنوب شرق آسيا.