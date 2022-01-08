«افتكرته بيكشف عليها».. مريم فخر الدين تروي قصة خيانة زوجها لها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مريم فخر الدين، التي لها تاريخ سينمائي طويل استطاعت من خلاله أن تحفر اسمها لتصبح من أهم نجمات جيلها، حيث امتازت بالجمال والرقة وأثارت الجدل من خلال لقاءاتها بتصريحات غريبة.

تحدثت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، خلال لقاء "ساعة صفا"، مع المذيعة صفاء أبو السعود، عن موقف اكتشفت فيه خيانة زوجها الدكتور محمد الطويل، ورؤيتها له هو وسيدة أخرى في سرير نومها، قائلة إن عقب ولادتها لابنها، حملت في طفل جديد بعد أربعين يومًا، فسرعان ما اقترح عليها زوجها آنذاك أن يذهبا إلى الإسكندرية، وقبل سفرهم إلى الإسكندرية أخبرها زوجها إنه نسى أن لديه عملية، وطلب منها أن تسافر مع ابنها والمربية الخاصة به.

وأضافت مريم فخر الدين، خلال حديثها، أن قدميها انزلقت ونتج عن ذلك كسر، فحاولت أن تستنجد بزوجها، لكنه رد عليها رد وصفته بالجاف، قائلا لها: "جبسيها في أي مستشفى جنبك".

وتستكمل مريم فخر الدين أنها قررت العودة إلى القاهرة مرة أخرى، فالتقت على باب البناية جارتها الدكتورة ألفت محيي الدين، فسندتها إلى شقتها بسبب الجبس، وعندما دخلت غرفة النوم وجدت زوجها مع سيدة أخرى في سريرها دون ملابس، قائلة: "افتكترتها في البداية مريضة بيكشف عليها، من كتر حسن نيتي، فقولتلهم مساء الخير، طبعاً محدش رد، وجارتي مشيت، ولكن بعدها فهمت، لأنه دكتور أنف وأذن ليه هي هتقلع وهو كمان، فمقولتش حاجة قولتلها قومي البسي وروحي، أنا رجلي وجعاني وعايزة أنام على سريري".

وتستكمل مريم فخر الدين أن هذه السيدة سرعان ما قامت لترتدي ملابسها، ثم أمرت مريم زوجها أن يرتدي ملابسه هو الآخر، ويوصلها، ليتركها تنام، قائلة: "كنت عايزة أمشيه لإني هنهار بعدها"، مؤكدة أنها انهارت عقب ذلك وظلت تستمر في الصراخ وعانت من قلة النوم.