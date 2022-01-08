تحقيقات العثور على جثة مُسنِّة فى منشأة ناصر: «متعفنة والوفاة منذ أيام»

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة بالطريق العام؛ لكشف غموض الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفي وقتٍ سابق، طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وإعداد تقرير حول ملابساتها والتحفظ عليها في مشرحة زينهم لحين تحديد هويتها.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في نهاية العقد السادس من العمر، وبها آثار تعفن، مما يدل على أن الوفاة منذ أيام ولم يتم اكتشافها خاصة أن المنطقة التي تم العثور عليها فيها مهجورة.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة بأحد المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي لمرور عدة أيام على الوفاة.

وتجري أجهزة الأمن تحريات لكشف هوية المتوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه بالاضافة لفحص بلاغات التغيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.