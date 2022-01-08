«المعدات اتسرقت».. الأمن يفحص بلاغ المخرج حسني صالح

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، تصريحات المخرج حسني صالح بتعرض موقع عمل مسلسل «حلم الأسمرات» لسرقة المعدات في الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

ودون المخرج حسني صالح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استغاثة جاء فيها: «معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر تهجم - أشخاص- موجودين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على فريق العمل، وتم خطف كاميرا التصوير والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات.. برجاء الاهتمام».