السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات

المتهم أحمد بسام
المتهم أحمد بسام زكي

تعقد محكمة مستأنف القاهرة، اليوم السبت، استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتهديد وابتزاز الفتيات.

كانت المحكمة الإقتصادية قد قضت بمعاقبة أحمد بسام زكي، لإدانته  بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصور ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريح وتلميح بأمور لا أخلاقية، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.

 

أحمد بسام زكي القاهرة محكمة التواصل الاجتماعي ابتزاز

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وائل لطفي

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