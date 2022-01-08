حملات قومية لإزالة 435 تعديًا على نهر النيل والمجاري المائية والرياحات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية لصيانة المجاري المائية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

حملات قومية لاسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 435 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "البحيرة-اسيوط - المنيا - الدقهلية - دمياط - القليوبية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

من جهته أكد المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، استمرار تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى التصدي لكافة مصادر التلوث والمخلفات التي تلقي بالمجاري المائية، وبالتالي تؤدي إلى التأثير على سلامة تصرفات المياه وعدم وصولها إلى النهايات.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر خلال الفترة الحالي هو القضاء على كافة أشكال التعديات التى تقام بالمخالفة لكافة القوانين المنظمة، وذلك على جانبي الترع والمصارف والمجاري المائية بأنحاء الجمهورية.

مواجهة قانونية للمخالفات على المجاري المائية

كما أكد الشابوري، تنفيذ حملات الإزالة الموسعة ومواجهة المخالفات خلال فترة ستة أشهر، وذلك على جميع المجاري المائية والرياحات بالمحافظات، مشدداً على مواجهتها طبقاً لقانون الري والصرف، وما يتعلق بتنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجرى المائي في إطار الضوابط والقوانين المنظمة لذلك.