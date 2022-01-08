السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: لدى واشنطن تساؤلات بشأن طبيعة الوجود الروسى فى كازاخستان

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير،إن الولايات المتحدة لديها "تساؤلات حول طبيعة وضرورة" وجود قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان.

 

وأضافت في حديثها مع الصحفيين: "لدينا أسئلة حول طبيعة الوجود الروسي في كازاخستان والحاجة إليه... سيراقب العالم أي انتهاك لحقوق الإنسان هناك. ندعو الجميع إلى التمسك بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وممارسة ضبط النفس ووضع حد لهذه الأزمة".

 

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زعم الجمعة أن كازاخستان قد تجد صعوبة كبرى في الحد من "النفوذ الروسي"، بعدما طلبت من موسكو نشر قوات على أراضيها لاحتواء الاضطرابات المستمرة.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن هبوط 9 طائرات عسكرية من طراز "إل-76" محملة بجنود ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا بكازاخستان.

 

وقد أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل استقرار الوضع هناك. 

 

وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير.

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