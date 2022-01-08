المغرب يجيز عقار مولنوبيرافير لعلاج كوفيد-19

قالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بشرى مداح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن بلادها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد-19.



وسجلت وزارة الصحة المغربية 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 6050 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.



كما سجلت 13 وفاة جديدة، مقارنة مع 11 حالة أمس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 14896 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.