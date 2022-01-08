السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يجيز عقار مولنوبيرافير لعلاج كوفيد-19

عقار مولنوبيرافير
عقار مولنوبيرافير

 قالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بشرى مداح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن بلادها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد-19.
 

وسجلت وزارة الصحة المغربية  6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 6050 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.
 

كما سجلت 13 وفاة جديدة، مقارنة مع 11 حالة أمس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 14896 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

المغرب عقار شركة كوفيد-19 علاج كوفيد-19 علاج مولنوبيرافير مسؤول كوفيد

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