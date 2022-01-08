السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: 2469 إصابة جديدة بكورونا

تونس
تونس

 أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.


وأوضحت الصحة التونسية -في بيان - أنه تم تسجيل 2469 تحليلًا إيجابيًا من مجموع 14 ألفًا و687 تحليلًا مخبريًا أجريت أمس، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 16.81%.


وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 25 ألفا و643 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى أمس 339 شخصًا، ليكون ليصل إجمالي المتعافين 698 ألفًا و183 شخصًا.


وأشارت إلى أن عدد المرضى بالمستشفيات في القطاعين العام والخاص بلغ 395 مصابا، بينهم 41 حالة جديدة حتى الأربعاء الماضي، موضحة أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات، في حين يخضع 17 شخصا للتنفس الاصطناعي.

 

 يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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