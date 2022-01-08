إغلاق طريق «بورسعيد- دمياط» بسبب الشبورة

أعلنت إدارة مرور بورسعيد، إغلاق طريق "بورسعيد- دمياط"؛ نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

وأهابت مرور بورسعيد بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة، حرصًا على سلامتهم من مخاطر حوادث الطرق.

ووضعت مرور بورسعيد المتاريس الحديدية على المخارج المؤدية إلى الطرق، ومنعت السيارات من الخروج، وتحدث الضباط والأفراد مع المواطنين عن المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا إليها، حالة السفر في هذا الوقت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت أن السبت سوف يشهد طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحري والقاهرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.