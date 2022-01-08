السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم السبت 8-1-2022

الأسمنت
الأسمنت

حالة من الاستقرار سيطرت على أسعار الأسمنت لمدة أسبوع، حيث ثبتت أسعار جميع الشركات العاملة في القطاع، لتسجل أسعار الأسمنت بشركتي السويدي والمسلح 1100 جنيهًا في الطن الواحد.

 

 أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم السبت 8/1/2022.
 

أسعار الأسمنت البورتلاندي

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1075 جنيهًا، في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس عند 1068 جنيهًا، فيما سجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1055 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر استقرارًا عند 1055 جنيهًا، ووصل سعر طن الأسمنت بشركة السهم إلى 1030 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المسلة مستقرًا عند 1030 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل 1028 جنيهًا، وتبعهما سعر طن الأسمنت بشركة المعلم 1025 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 1000 جنيهًا، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة سيناء.
 

أسعار الأسمنت الأبيض

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2600 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة تحقيق مستقرًا عند 2525 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2525 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2500 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت المخلوط

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الواحة استقراره عند 790 جنيهًا، يليه سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 780 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.
 

رئيس شعبة المواد العازلة: قطاع مواد البناء حقق طفرة في الصادرات

 

أسعار الأسمنت المقاوم

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1125 جنيهات، ليتساوى مع  سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1120 جنيهًا، ليتبعهم سعر طن الأسمنت بشركة السويس سى ووتر عند 1100 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة أسيك سى وتر عند 1080 جنيهًا، كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.

أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت المقاوم أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت البورتلاندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

معاقبة طبيبين لإدانتهما بخطأ جسيم أثناء عملية جراحية لطفل

وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

وصول حسن راتب وعلاء حسانين إلى مقر محاكمتهم في قضية «الآثار الكبرى»

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟