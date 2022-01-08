حالة من الاستقرار سيطرت على أسعار الأسمنت لمدة أسبوع، حيث ثبتت أسعار جميع الشركات العاملة في القطاع، لتسجل أسعار الأسمنت بشركتي السويدي والمسلح 1100 جنيهًا في الطن الواحد.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم السبت 8/1/2022.



أسعار الأسمنت البورتلاندي

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1075 جنيهًا، في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس عند 1068 جنيهًا، فيما سجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1055 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر استقرارًا عند 1055 جنيهًا، ووصل سعر طن الأسمنت بشركة السهم إلى 1030 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المسلة مستقرًا عند 1030 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل 1028 جنيهًا، وتبعهما سعر طن الأسمنت بشركة المعلم 1025 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 1000 جنيهًا، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة سيناء.



أسعار الأسمنت الأبيض

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2600 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة تحقيق مستقرًا عند 2525 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2525 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2500 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الواحة استقراره عند 790 جنيهًا، يليه سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 780 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.



أسعار الأسمنت المقاوم

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1125 جنيهات، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1120 جنيهًا، ليتبعهم سعر طن الأسمنت بشركة السويس سى ووتر عند 1100 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة أسيك سى وتر عند 1080 جنيهًا، كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.