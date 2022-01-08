السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تستعرض نتائج منتدى شباب العالم خلال 3 نسخ ماضية (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فى ورقة تعريفية «إنفوجراف» لمنتدي شباب العالم، جاء فيه السنوات التي عقد فيها المنتدى بشرم الشيخ حتى الآن.

إنفوجراف

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورقة تعريفية «انفوجراف» عن  تأثير منتدي شباب العالم والمزمع إنعقاده خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وجاء فيها، عدد حضور المنتدي والذي يبلع 18000، خلال 3 نسخ ماضية، بحضور 500 متحدث، وانعقاد 100 جلسة، كما أجرى منتدى شباب العالم 4 نماذج محاكة، واستغرقت ساعات العمل فيه 240 ساعة عمل في 15 ورشة عمل.

إنفوجراف

وجاء فيها أيضًا أبرز الموضوعات، تأثيرات ما بعد كورونا، تغيير المناخ، الحماية الاجتماعية، حقوق الإنسان، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا والجيل الخامس، اولتحول الرقمي، والدراسة عن بعد، والبيئة. 

إنفوجراف

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

وكان وفدًا من  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد شارك في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمصريين المسيحيين، وأكد على ضرورة بناء الجمهورية الجديدة .

وقال الرئيس السيسي، إنه يحمل قدرًا كبيرًا من المحبة والتقدير لقداسة البابا، وإن الرجال تظهر في المواقف الصعبة قائلًا :" خلوا بالكم منه ".

وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة في العيد.

وضم وفد التنسيقية من مجلس النواب النائبة نشوى الشريف، والنائبة هادية حسني، والنائب علاء عصام، والنائب نادر مصطفى، والنائب عماد خليل، والنائبة هيام بنيامين من مجلس الشيوخ، وماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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