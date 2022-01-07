الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

باحث عراقى لـ«الدستور»: الكاظمى لديه حظوظ كبيرة لولاية ثانية

عباس الجبوري
عباس الجبوري

قال المحلل السياسي العراقي عباس الجبوري، إن الجلسة الأولى من البرلمان العراقي سيتم عقدها الأحد المقبل، لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه وتشكيل الكتلة الأكبر التي على أساسها سيتم اختيار رئيس الوزراء العراقي القادم. 

وأضاف الجبوري في تصريحات لـ “الدستور”، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لديه حظوظ كبيرة في اختياره لولاية ثانية، عقب زيارته إلى النجف أمس الخميس.   

وأشار الجبوري، إلى أنه حسب الأنباء الواردة فقد تم حسم اختيار رئيس البرلمان العراقي من القوى السنية، بالتجديد لمحمد الحلبوسي، موضحا أن التحالفات السياسية في ذلك الوقت تحظى بنضج سياسي كبير. 

ونوه بأنه حسب المعطيات الأخيرة، سيتم الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر، وستكون من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وأيضاً بعض الكتل الأخرى، سيكون هناك بعض الحسم واكتمال في انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، لافتاً إلى أن الجلسة لن تصبح مفتوحة لأنها ستفصح عن الانتخابات وحسمها.

وتابع الجبوري، أن الكتل السياسية في العراق تبحث عن مصالحها بعد أن حصلت على مقاعد وفق مقاعدها، معتقداً أن الحكومة ستكون أغلبية وطنية موسعة، كما أن جزء كبير من الكتل السياسية ستذهب إلى المعارضة مثل الامتداد والجيل الجديد وبعض المستقلين.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد كشفت، اليوم، عن جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان المقررة بعد غد الأحد.

وتضمن جدول الأعمال 8 فقرات بينها أن الرئيس الأكبر سنا يتولى إدارة الجلسة ويدعو لأداء اليمين الدستورية، كما يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مشيرا إلى أن الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأعلن تحالفا تقدم وعزم في العراق مساء الأربعاء الماضي، الاندماج وتشكيل تحالف سني يضم 64 نائبا قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد الأحد المقبل.

العراق الجبور الجلسة الأولى البرلمان سيتم عقدها

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