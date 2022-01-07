«أهمية القراءة والاطلاع فى المكتبة».. محاضرة بثقافة الأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة محمد إدريس عدداً من الفعاليات الثقافية، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أهمية القراءة والاطلاع فى المكتبة لنشر الوعي الثقافي".

وأوضح أحمد زكى محمد كيفية القراءة والاطلاع وتوجيه الطفل والشباب إلى مكان المكتبة لمعرفتهم أقسام المعرفة ومحتويات المكتبة، كما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور المكتبات في نشر الوعي الثقافي" وأوضح حسن عبد الباري أن المكتبات هي التي تنشر الوعي الثقافي ويستفيد الأطفال والشباب بالقراءة داخل المكتبات، إلى جانب محاضرة شرح إستخدام الكمبيوتر "نظام التشغيل ويندوز 7" وأوضحت كريمة جمعة شرح نظام التشغيل ويندوز 7 وفتح وتشغيل الجهاز والتعرف على سطح المكتب والايقونات وعلى نظام التشغيل المستخدم على الجهاز واسم الجهاز وفتح الملف open وإنشاء مجلد جديد new folder وتغيير أسماء الملفات والمجلدات renam وإغلاق الجهاز shutdown restore.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مثلث العرض المسرحي" وأوضح المخرج المسرحي محمود النجار أحمد مقدمة عن النص المسرحي ودور المخرج والممثل، إلى جانب تقديم عرض مسرح عرائس للمخرج المسرحي كريم الشاوري والفنانة سومة غريب وأغنية "جدو علي"، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنية بعنوان "كيفية تصميم ماكيت" للفنانة الشيماء محمد مرجان، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان "رسم علي الوجة" تنفيذ نرمين سمير وهبة محمد.

نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الأمراض التى تصيب جهاز المناعة"، وتحدث عمرو عبد الصبور عن الهرمونات والعلاج الهرموني وفوائد العلاج الهرموني ومخاطره، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وألقى قصيدة "الصلاة علي بدر التمام"، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعرة سلوى جودة ألقت قصيدة بعنوان "على اسم مصر" للشاعر صلاح جاهين، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي في المعلومات العامة أدارته أسماء محمد.

فى الوقت نفسه، نظم فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف" تحدث الشيخ هشام محمد فيها عن أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي اتخذها أصحاب الأفكار المتطرفة ذريعة لتبرير أعمالهم الإجرامية المنكرة، وأنه يجب أن نناقش بالحجة والبرهان هذه المفاهيم المغلوطة ونفندها، ويؤكد على مشروعية الدولة الوطنية، وأن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن الإرهاب لا دين له ولا خلق ولا قيم، ولا عهد له ولا ذمة؛ مما يتطلب اصطفافا وطنيا ودوليا لمواجهته، وتخليص الإنسانية من شروره وآثامه، إلي جانب تنفيذ ورشة فنية لعمل شجرة الكريسماس من خامات البيئة والفوم مع مدربة الورشة نورهان محمد، بالاضافة إلي فقرة عزف على العود للفنان محمد رشاد.

نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "المراهقة عند الشباب وكيفية التعامل معها" وتحدث د. ياسر خليل يجب عدم الاستهزاء بالمراهق وتصرفاته، ويجب تشجيعه بشكل مستمر، من المهم مراعاة التغيرات الجسمانية للمراهق والنفسية التي يمر بها في هذه المرحلة العمرية الخطيرة وعدم اللجوء إلى الإيذاء البدني مثل الضرب، والذي يؤثر على شخصية المراهق بالسلب ويضعف شخصيته وعدم إلقاء اللوم على المراهق وخاصة عند وجوده أمام الآخرين.

كما اختتم البيت "ورشة التلوين على الفخار" التى أقيمت بالتعاون مع مدرسة السلام الإعدادية مع المدربة سمية ابراهيم، بينما نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة فنية للرسم الحر وتجسيم بابا نويل باستخدام ألواح الناصبيان وألوان المياه، فلوماستر والفوم بحضانة الميناء بالحمراوين مع المدربة فاطمة عثمان.