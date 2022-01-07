الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تسابق الزمن.. لجنة خارطة الطريق تجتمع بأعضاء الهيئة الوطنية لصياغة الدستور

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أعلنت مجلس النواب الليبي في 22 ديسمبر الماضي من العام الماضي تشكيل لجنة خارطة الطريق لتحديد موعد جديد في أقرب الأجال لإجراء الانتخابات، حيث قامت اللجنة بعقد مجموعة من اللقاءات مع أعضاء الهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية.

وفي 2 يناير الماضي أعلنت اللجنة، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية، وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية؛ من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات، في الوقت الذي يضغط فيه الشارع الليبي لإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.

وفي السياق الناطق باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، اليوم، إن لجنة خارطة الطريق تعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية والبعثة الأممية، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم العديد من الشخصيات من كافة المدن والقري الليبية".

ولفت المسؤول الليبي، في تصريحات إعلامية، أنم اللجنة تواصل جهودها في التواصل مع كافة المؤسسات المعنية للوصول بما يحقق إرادة الشعب الليبي وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتذليل كافة العقبات التي حالت دون إقامتها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي.

وفي السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الوضع على الأرض لم يتغير فيما يخص إجراء الانتخابات بل زاد سوءًا، منوهًا أنه من الصعب في الوقت الحالي إجراء الانتخابات مهما شكلت من لجان في ظل وجود الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب".

ولفت عضو مجلس النواب، أن ما لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء في مبادرة جنيف أو مبادرة القاهرة لن يحدث أي تغير في ليبيا، مشيرًا إلى أن بعض المرشحون لا يهمهم سوى المصالح الفردية الضعيفة وليس مصلحة الشعب الليبي الذي يسعى إلى الامن والسلام والاستقرار".

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