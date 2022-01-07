محافظ البحيرة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بزيارة وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثانى باللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجميع الحضور، مؤكدا أننا نفرح ونسعد بزيارة اللواء المحافظ وجميع القيادات التنفيذية، مشيرا إلى أننا نلتقي فى أحد الأديرة العامرة منذ القرن الرابع الميلادى، وهو دير القديس الأنبا بيشوى وله تاريخ كبير شأنه شأن البحيرة تلك المحافظة العريقة التى تضم العديد من الآثار الإسلامية والمسيحية، كما أننا نلتقى مع بداية عام جديد ونحتفل بعيد الميلاد المجيد بداية الزمن الذى قسم قبل الميلاد وبعد الميلاد بميلاد السيد المسيح، والذى ولد فى بلد صغير وهى بيت لحم، والتى كانت قرية مغمورة وأصبحت تاريخية بعد مولده.

كما أكد البابا تواضروس الثاني أننا نتعلم عدة رسائل، ومنها الاهتمام بالطفولة، وخاصة بالقرى، وهو ما نشهده، حاليًا، ومجهودات المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تسعى للاهتمام بالقرى، وخاصة فى قطاعات الطفولة والصحة والتعليم وانعكاس توجيهات السيد الرئيس لجميع القيادات، مضيفاً أن البحيرة بها عدد كبير من المدن والقرى والتي تشهد نهضة كبيرة فى كل القطاعات، مؤكدا أن ميلاد المسيح يحمل لنا عدة رسائل منها التكافل والعمل على تلبية احتياجات الآخرين، وخاصة البسطاء والمستضعفين بالإضافة إلى دروس الأمانة والاجتهاد.

وأضاف قداسة البابا أن المحبة الكبيرة تربط قلوب المصريين وأن ما نراه حاليا وأواصر المحبة التى تجمعنا أصبحت تحمل معنى أشمل وأكبر من الوحدة الوطنية، فالذي يجمعنا الآن هو المحبة الوطنية، معربًا عن سعادته أنه من دمنهور تلك المدينة العظيمة التى تحمل ذكريات طيبة ولمس فيها مشاعر صادقة.

كما نقل اللواء هشام آمنة التهنئة باسمه وباسم شعب البحيرة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثانى وللإخوة المسيحيين، مؤكدًا أن الذي يربطنا دم وتاريخ ووطنية فنحن نسيج واحد، مؤكدًا أن قداسة البابا تواضروس الثانى أعطانا دروسا كثيرة في الوطنية، ولكي نصبح نسيجا واحدا وشعبا واحدا، فكلنا نعلم أن المسيحي يموت بجانب المسلم في سيناء لكي يدافع عن وطنه، فقداسته يضرب لنا الأمثال والعظة بقيمته الدينية والوطنية، فهو من الأبطال الذين جعلوا البلاد مستقرة، حيث إن للكنيسة والأزهر دور كبير مع قواتنا المسلحة الباسلة وزعيمنا الحكيم للوقوف بجانب الدولة والشعب في وقت كانت البلاد تترنح بين أيدي متطرفين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن روح المحبة والتسامح والسلام التى تربط شعب مصر ستظل عنوانا لحضارة أمة وعظمة شعب متلاحم ومترابط نسيج واحد تجمعه راية الوطن وحب قائد عظيم استطاع أن يرسخ المزيد من المحبة والإخاء بين جموع الشعب المصري دون تفرقة.

هذا وقد قام قداسة البابا ومحافظ البحيرة بتبادل الهدايا التذكارية تعبيرًا عن روح المحبة والمودة التى تجمعنا.

رافق محافظ البحيرة لتقديم التهنئة لقداسة البابا بدير الأنبا بيشوي، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري والأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والسيد حمزة، رئيس مدينة وادي النطرون وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.