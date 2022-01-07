الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

النظافة والطعام الجيد.. عوامل يجب مراعاتها عند اختيار حضانة الأطفال

حضانة الأطفال
حضانة الأطفال

مع بلوغ الطفل الصغير عمر العامين أو أكثر قليلًا يبدأ الآباء في التفكير بإرسال أطفالهم إلى الحضانة، ولا يعرفون على وجه التحديد الأسس التي يمكن على أساسها اختيار المكان المناسب للطفل.

وفي السطور التالية نقدم روشتة لاختيار المكان المناسب للطفل بحسب ماورد في موقع «mothermag».

أولًا السن المناسب للطفل:

يعتبر العام والنصف الأولى في حياة الطفل، يحتاج فيها كثير من الرعاية والاهتمام والأم هي الشخص الوحيد الذي من شأنه أن يقدم ذلك للطفل، ومن يثم لا يجب على الأم إرسال الطفل في هذا السن، ما دام ليس هناك ضرورة ملحة في ذلك، أم السنة والنصف التي تليها، يقوم فيها الطفل بعدد من التصرفات، يجب أن تقوم الأب باستيعابها أولًا قبل إرسال الطفل إلى الحضانة.

ومن هنا يمكن القول إن السن المناسب لإرسال الطفل للحضانة هو 3 سنوات أو أقل قليلًا، مادمت الأمور طبيعية وليس هناك حاجة إلى ذلك.

قرب الحضانة:

لا شك أن اختيار المكان المناسب للطفل هو عنصر هام للغاية، فيجب أن تكون الحضانة قريبة من المنزل قدر المستطاع كي لا يشعر الطفل أنه وحيد بعيدًا عن الأب والأم.

النظافة:

يجب على الأم أن تلاحظ بعينيها جيدًا، الحالة العامة للحضانة، ونظافة المعلمات، وكذلك المربيات، ولا تدفع بطفلها إلى هناك حتى تتأكد من اتمام هذا العنصر بشكل تام، تجنبًا لإصابة الطفل الصغير بالأمراض المعدية.

الوجبات المقدمة للطفل:

في عدد من الحضانات، تقدم الإدارة طعام للأطفال، وتحرص عدد من الأمهات على الاستفادة من هذا الموقف، خاصة أولئك الذين يجدون صعوبة في إطعام أطفالهم بالمنزل، وتجد في تواجد الطفل مع أطفال آخرين فرصة لإقناعة بتناول الطعام.

امنحي الحضانة قائمة بالأطعمة التي ترغبين في أن يتناولها طفلك، كما أنه من الممكن أن تقومي بإعدادها بنفسك ومنحها للحضانة من أجل أن يقدموها للطفل.

الحضانة الطفل الصغي الأمان -‏‏ الحب الاطف

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وائل لطفي

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