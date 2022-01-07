الأسبوع الأول من 2022.. الوسط الفني بين الوفاة والمرض

مع بداية عام 2022، لم يحظ الوسط الفني بحظ جيد، إذ كانت بداية العام مليئة بالأزمات الصحية والمواقف المثيرة للجدل، وكذا حالات الوفاة المفاجأة التي أصابت الوسط الفني بالحزن.



ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز الصدمات والأحزان التي تلقاها الوسط الفني في أول أسبوع من عام 2022:



وفاة أحمد الحجار



نشر المطرب علي الحجار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به خبر وفاة شقيقه الأصغر المطرب والملحن أحمد الحجار، وذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي.



حيث كتب صفحته في فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. ستقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة".



وفاة مها أبو عوف



وعقب وفاة «الحجار» تلقى الجمهور صدمة وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع المرض سرطان الرئة، حيث أعلن دكتور أشرف ذكي عن خبر وفاتها داخل أحد المستشفيات عن عمر يناهز 65 عاما.



وودعها كوكبة كبيرة من داخل الوسط الفني، وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس والفنان تامر حسني ومجموعة كبيرة من داخل الوسط حل عليهم الحزن الكبير لخبر وفاتها المفاجئ.



ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال مها أبو عوف مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض منذ شهور قليلة، شارك في المسلسل مصطفى فهمي وداليا مصطفى وأحمد وفيق وولاء الشريف وأحمد وفيق والفنانة القديرة هالة فاخر.





وفاة والد الفنانة سارة عبدالفتاح



توفي والد الفنانة سارة عبدالفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، حيث أعلنت خبر الوفاة صديقتها الفنانة سارة درزاوي من خلال موقع «إنستجرام»، موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة والسوشيال ميديا قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الدكتور محمد عبدالفتاح عشماوي.. والد إخواتي إسراء عبدالفتاح ونورهان وزينة.. وحما أخويا حمدي الميرغني.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. هتوحشنا يا عمو محمد.. كان من أطيب وأكرم الناس.. ربنا يصبر كل أحبابه".



إصابة أحمد فهمي وهنا الزاهد بكورونا



كشفت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها 28 على إنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة والسوشيال ميديا، كما طالبت «الزاهد» كل من تعامل معها هي وزوجها في الآونة الأخيرة، بعمل مسحة طبية للاطمئنان على حياته من أي ضرر.



وكتبت «الزاهد» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشور قائلة: «أنا وأحمد إيجابي كورونا أي حد تعامل معانا ياريت يطمن على نفسه».



كما نشر فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "أول حاجة هعملها بعد ما اخف، هقفل الأكونت الخاص دا، وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللي أنا مش ماسكها".



إصابة الفنان محمد كيلاني



كما كشف محمد الكيلاني عن إصابته بفيروس «كورونا» وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي



وكتب الكيلاني عبر «الأستوري» الخاصة بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلًا :"الحمد لله، إيجابي كورونا".



ويذكر أن آخر أعمال محمد الكيلاني مؤخرًا في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع العديد من الفنانين منهم، هنا الزاهد، هشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف أيمن الشايب.





إصابة تامر حبيب بفيروس كورونا



كما كشف السيناريست تامر حبيب عن إصابته بفيروس كورونا، ليصبح من الفنانين الذين أعلنوا مؤخرا عن خبر إصابتهم بكورنا.



حيث نشر حبيب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة قائلًا: "إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".



إصابة زوجة أحمد السقا بكورونا



كما أعلنت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، عن إصابتها بفيروس كورونا، من تعليقها على منشور السيناريست تامر حبيب، قائلة: "أنا أيضا".