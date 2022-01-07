الزهايمر أبرز أشكاله.. دراسة: 12 سببا وراء الإصابة بالخرف

الخرف مشكلة مؤرقة، ويشير تقرير جديد إلى أنه بحلول عام 2050 سيعاني 153 مليون شخص مع الخرف في جميع أنحاء العالم، حيث أفادت الورقة التي نُشرت في مجلة «لانسيت»، إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف حالات الخرف ثلاث مرات تقريبًا من 57 مليون في عام 2019، نتيجة للنمو السكاني وشيخوخة السكان.

المناطق العربية من أكثر المناطق إصابة بالخرف

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من المتوقع أن ترتفع حالات الخرف من 5.3 مليون تقريبًا في عام 2019 إلى أكثر من 10.5 مليون بحلول عام 2050، وفقا لمؤلف الدراسة، التي نظرت في 195 منطقة في جميع أنحاء العالم فالمناطق الأكثر تضررًا في العالم ستكون قطر والإمارات العربية المتحدة، بزيادات بلغت 1،926٪ و 1،795٪ على التوالي، طبقا لموقع healthy.

أسباب إرتفاع عدد حالات الإصابة بالخرف

تحدد الدراسة أيضًا هذا الارتفاع في مرضى الخرف من حيث صلته بالعديد من عوامل الخطر المهمة، بما في ذلك التدخين والسمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض مستوى التعليم.

يقترح مؤلفو الدراسة أن التعليم المحسن يمكن أن يقلل من الحالات بنحو 6.2 مليون حالة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050.

وسوف يقابل ذلك 6 إلى 8 ملايين زيادة في حالات الخرف الناتجة عن الاتجاهات في عوامل مثل السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم ، والتدخين.

يدعي المؤلفون إلى البحث لاكتشاف علاجات فعالة لتعديل المرض وعوامل خطر جديدة قابلة للتعديل لتقليل العبء المستقبلي للخرف، وأشهر أشكاله هو مرض الزهايمر، والذي يسبب ما بين 60 و 70 بالمائة من الحالات.

الخرف هو السبب السابع للوفاة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعد الخرف حاليًا السبب الرئيسي السابع للوفاة في جميع أنحاء العالم وأحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والتبعية بين كبار السن على مستوى العالم. تقدر منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2019 كان العبء المالي للخرف أكثر من 1.3 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم.

العوامل التي تؤدي للإصابة بالخرف

وفقا لدراسة نشرت في مجلة لانسيت عام 2020 فإن ما يصل إلى 40 في المائة من حالات الخرف يمكن الوقاية منها أو تأخيرها عن طريق تقليل التعرض لـ 12 عاملاً من عوامل الخطر المعروفة، وهي:

- ضعف التعليم

-ارتفاع ضغط الدم

-ضعف السمع

-التدخين

- السمنة في منتصف العمر

-الاكتئاب

-قلة النشاط البدني

-مرض السكري

-العزلة الاجتماعية

-الإفراط في شرب الكحول

- وإصابة الرأس

- تلوث الهواء.

جدير بالذكر أنه على الرغم من أن الخرف يصيب كبار السن بشكل رئيسي إلا أن منظمة الصحة العالمية أشارت لتعرض الشباب أيضا بخطر الإصابة به.