«العام للمصريين بالخارج» يهنئ الأنبا بيجول وكنيسة مارمرقس في الكويت بعيد الميلاد

قدم أبناء الجالية المصرية وأعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج التهاني إلى شعب الكنيسة الأرثوزكسية في الكويت بعيد ميلاد السيد المسيح، وكان في استقبالهم عدد من القساوسة ولفيف من الكهنة ورجال الكنيسة يتقدمهم راعي الكنيسة المصرية الأنبا بيجول القمص بيشوي.



واستقبلت الكنيسة المصرية المهنئين بعيد الميلاد المجيد بعد انقطاع طويل من جراء التباعد المفروض بسبب أزمة وباء كورونا فكان الاستقبال رائعا لكافة طوائف المجتمع الكويتي والجالية المصرية ورجال البعثة الدبلوماسية المصرية والبعثة القنصلية ورجال الأعمال ورموز الجالية المصرية ووجهائها في الكويت، ورجال الدين والمذاهب الدينية المختلفة المقيمة على ارض الكويت ورموز المجتمع الكويتي.



وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج خلال تقديم واجب التهاني مع وفد من أعضاء الاتحاد العام للمصريين وأبناء الجالية في الكويت، إن المشاعر الحميمية والتلاقي والتكاتف بين المصريين في الكويت مسلمين ومسيحيين هو الدليل الراسخ على وحدة وتلاحم الشعب المصري ووحدته الوطنية وترسيخ لمبدأ هام أن الدين لله والوطن للجميع.

وأضاف الأمين العام، أن حفاوة الاستقبال من الأب بيجول راعي الكنيسة المصرية في الكويت ليس بالشيء الغريب فهم سفراء يرفعون رايات مصر عاليه على أرض الكويت، حين احتفلوا بالعيد وسط جموع من مختلف الجنسيات والطوائف، مؤكدين أن مصر في قلوبهم جميعا مهما بعدت المسافات بينهم وبين الوطن الذي يشهد نماءً ملحوظاً في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.