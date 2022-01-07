الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع طقس بارد.. خريطة الأمطار على المحافظات خلال 72 ساعة

أمطار
أمطار

تواصل وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك لمواجهة فترة الأمطار والسيول المصاحبة لنوة عيد الميلاد المجيد، والحد من المخاطر الناجمة عنها.

يأتى ذلك فيما شهدت عدة مناطق في أنحاء الجمهورية، أمطار غزيرة ورعدية وتقلبات جوية خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضي وحتى بداية شهر يناير الجارى، وأيضا طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع، على عدة محافظات بالوجه البحري وشمال الصعيد والبحر الأحمر وشرم الشيخ.

كما تشهد الأيام المقبلة، طقس شديد البرودة على القاهرة وعدة محافظات فى الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يميل إلى الدفء على مناطق أخرى كلما اتجهنا جنوباً. 

وكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالفيضان في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك على المناطق الغربية الجنوبية، اليوم الجمعة.

كما أوضحت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالفيضان في قطاع التخطيط، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك على أقصى السواحل الشمالية الغربية قد تصل إلى القاهرة، وأيضا أمطار على أقصى جنوب غرب البلاد، غداً السبت.

أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر وجنوب الصعيد

بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت بيانات التنبؤ بالامطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة على شمال سيناء ومناطق شمال من شمال البحر الأحمر وتقل شدتها كلما اتجهنا إلى الجنوب، بعد غد الأحد.

كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق وسط وجنوب الصعيد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية، الأحد.

شبورة مائية كثيفة على عدة مناطق بالمحافظات

كذلك تتزامن فترة سقوط الأمطار مع إرتفاع الشبورة المائية على عدة محافظات، وهو ما يؤدى إلى توقف حركة السير للمركبات على الطرق والملاحة الجوية والبحرية نتيجة لانخفاض مستوى الرؤية.

وزارة البحر الاحمر تخطيط مخاطر وقف الوجه البحري السواحل الشمالية شبورة مائية عيد الميلاد المجيد الشبورة المائية الأمطار والسيول السواحل الجنوبية الملاحة الجوية

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