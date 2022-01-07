رئيس «موديرنا» يصدم العالم بشأن لقاحات «كورونا»

قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسيل، إنه ستكون هناك حاجة على الأرجح لمجموعة أخرى من اللقاحات المعززة ضد كوفيد- 19 في الخريف المقبل، حتى إذا ساعدت سلالة أوميكرون شديدة العدوى على سرعة انتقال سكان العالم إلى مرحلة التعايش مع الفيروس، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة

وقال بانسيل في عرض تقديمي مساء أمس الخميس في مؤتمر بشأن الرعاية الصحية استضافته شركة جولدمان ساكس: "بافتراض أن أوميكرون يسرع وتيرة بلوغ مرحلة المرض المستوطن، ما زلت أعتقد أننا سنحتاج جرعات معززة في خريف 2022 وما بعده".

وأضاف بانسيل أنه من المستحيل أن يتم التنبؤ بالتداعيات المحتملة لتحورات جديدة تزيد المرض شدة، وأنه من المبكر للغاية الجزم بما إذا كان جميع الأشخاص سيحتاجون جرعة معززة في السنوات المقبلة.

كما يعتقد الرئيس التنفيذي لموديرنا أن الجرعات المعززة المعطاة الشهر الجاري أو في الربع الأخير من 2021 ستستمر فعاليتها على الأرجح حتى بداية الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا لصناعة اللقاحات ضد فيروس كورونا ستيفان بانسل، الثلاثاء الماضي، إنه لاتوجد أي مشاكل في تطوير جرعة معززة ضد السلالة الجديدة من كورونا اوميكرون.

و أعلن بانسل، خلال مقابلة له، مع صحيفة TagesAnzeiger السويسرية، البدأ في تطوير الجرعة المعززة في غصون أسابيع قليلة مقبلة.

كما أعرب بانسل عن أمله، عن بدء التجارب السريرية في بداية العام المقبل على لقاح لحماية من متغير اوميكرون سريع الانتشار، إلا أن الشركة تركز حالياً على القيام بتطوير جرعة معززة من لقاح mRNA-1273 الحالي.

فيما أكد بانسل، أن الجرعة المعززة تحتاج فقط إلى تعديلات طفيفة لأوميكرون، قائلا: لا أتوقع أي مشاكل.