الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

رئيس «موديرنا» يصدم العالم بشأن لقاحات «كورونا»

موديرنا
موديرنا

قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسيل، إنه ستكون هناك حاجة على الأرجح لمجموعة أخرى من اللقاحات المعززة ضد كوفيد- 19 في الخريف المقبل، حتى إذا ساعدت سلالة أوميكرون شديدة العدوى على سرعة انتقال سكان العالم إلى مرحلة التعايش مع الفيروس، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة

وقال بانسيل في عرض تقديمي مساء أمس الخميس في مؤتمر بشأن الرعاية الصحية استضافته شركة جولدمان ساكس: "بافتراض أن أوميكرون يسرع وتيرة بلوغ مرحلة المرض المستوطن، ما زلت أعتقد أننا سنحتاج جرعات معززة في خريف 2022 وما بعده".

وأضاف بانسيل أنه من المستحيل أن يتم التنبؤ بالتداعيات المحتملة لتحورات جديدة تزيد المرض شدة، وأنه من المبكر للغاية الجزم بما إذا كان جميع الأشخاص سيحتاجون جرعة معززة في السنوات المقبلة.

كما يعتقد الرئيس التنفيذي لموديرنا أن الجرعات المعززة المعطاة الشهر الجاري أو في الربع الأخير من 2021 ستستمر فعاليتها على الأرجح حتى بداية الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا لصناعة اللقاحات ضد فيروس كورونا ستيفان بانسل، الثلاثاء الماضي، إنه لاتوجد أي مشاكل في تطوير جرعة معززة ضد السلالة الجديدة من كورونا اوميكرون. 

و أعلن بانسل، خلال مقابلة له، مع صحيفة TagesAnzeiger السويسرية، البدأ في تطوير الجرعة المعززة في غصون أسابيع قليلة مقبلة. 

كما أعرب بانسل عن أمله، عن بدء التجارب السريرية في بداية العام المقبل على لقاح لحماية من متغير اوميكرون سريع الانتشار، إلا أن الشركة تركز حالياً على القيام بتطوير جرعة معززة من لقاح mRNA-1273 الحالي.

فيما أكد بانسل، أن الجرعة المعززة تحتاج فقط إلى تعديلات طفيفة لأوميكرون، قائلا: لا أتوقع أي مشاكل.

موديرنا الرعاية الصحية شركة جولدمان ساكس أوميكرون جرعات معززة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«كيروش» يعلق على إصابة الحضرى وأبوجبل بفيروس كورونا

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

أهم 10 معلومات عن البترول واستخداماته.. كائنات حية تحللت

وفاة والد الفنان هشام عباس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون