الجمعة 07 يناير 2022
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سياسي

«مستقبل وطن» يوزع هدايا الرئيس على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد: «بنحبك قوي يا ريس»

مستقبل وطن
مستقبل وطن

وزرع حزب مستقبل وطن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى على الأطفال والشباب والفتيات في شوارع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشر الحزب مقطع فيديو يظهر شبابه أثناء التسجيل  مع الأهالي والأطفال، خلال الاحتفال بعيد الميلاد، فيما استقبلوا هدية الرئيس بترحاب شديد، وتنوعت ردود أفعال الأطفال على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الميلاد الجديد بفرحة عارمة، متوجهين بالشكر للقيادة السياسية على الهدية.

 وأعرب الأطفال عن سعادتهم بالهدايا وتوجيه الشكر للرئيس وقال الأطفال: "كل سنة وحضرتك طيب وشكرا يا ريس"، فيما قال طفل أخر "بنشكر الرئيس على الأمن والأمان اللى عايشينه"، وقال أحد الأطفال "بحبك قوى بجد وبشكرك على الهدية الجميلة دي"، وقالت فتاة "كل سنة وحضرتك طيب يا ريس".

وكان استقبل البابا تواضروس الثاني، الرئيس السيسي لدى وصوله، بصحبته الأساقفة المشاركين له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.

وشهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح، حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية: "مش عايز آخد وقتكم عشان قداسة البابا تواضروس، وتحتلفوا بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته: "مش هطول عليكم، عايز أقولكم أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين بقول إن بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكلمه مع بعض مع بعض كلنا".

مستقبل وطن البابا تواضروس ردود افعال حزب مستقبل وطن عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني كاتدرائية ميلاد المسيح

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