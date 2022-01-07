677 ذبيحة احتفالًا بعيد الميلاد في الغربية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الجمعة، إنه تم تنفيذ 677 ذبيحة شملت "جمال ، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس" استقبلتها المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 18 مجزرًا، وذلك خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأوضح مدير الطب البيطري بالغربية، أنه يمر يوميًا على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب، لافتًا إلى أنه تم التنبيه بضرورة الذبح الآمن الصحيح داخل المجازر حفاظًا على صحة المواطنين من الإصابة بأي أمراض وحفاظًا على البيئة من التلوث.

وأضاف، أن ذلك بجانب قيام المديرية بتطهير جميع كنائس مراكز ومدن محافظة الغربية، بشكل يومي على مدار احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حفاظًا على سلامتهم وحمايتهم من فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.