الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان» تكشف سر توحش حرائق الغابات في 2021

الاثار المدمرة لحريق
الاثار المدمرة لحريق كولورادو

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الآثار المدمرة للحرائق التي ضربت مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية قبل نهاية عام 2021 بساعات قليلة.

اندلعت حرائق غابات سريعة الحركة في المنطقة في اليوم السابق لنهاية العام، مخلفة دمارًا في أعقابها، ومدفوعة برياح تزيد سرعتها عن 100 ميل في الساعة، ما بدأ كحريق صغير ولكنه دمر بسرعة ما يقرب من 1000 منزل في غضون 24 ساعة.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من صغر حجمها نسبيًا حيث دمرت ما يقرب من 6 آلاف فدان فقط، إلا أن حرائق الغابات هذه كانت الأكثر تدميراً في تاريخ كولورادو، وهو حادث يكشف عن الخطر المتزايد لما يسميه العلماء "عاصفة الحرائق الحضرية"، وهي المناطق التي يلتقي فيها امتداد الضواحي مع المناظر الطبيعية التي تستعد للجفاف والظروف المناخية الأخرى، والمعروفة باسم الواجهة الحضرية البرية (WUI)، فهذه الظاهرة آخذة في النمو، مما يشكل تهديدات جديدة في الأماكن التي كانت تعتبر في السابق آمنة من حرائق الغابات.

وتابعت الصحيفة أن حريق كولورادو اجتاح الأحياء والمناطق التجارية على حد سواء، مما أجبر 35 ألف شخص على الفرار من منازلهم. 

وأشارت إلى أن النيران أشعلت المنازل ووكيل لشركة تسلا، وكوتسكو، بعد وقت قصير من إجلاء المتسوقين المطمئنين.

وقال أحد العلماء: "تمتد الواجهة الحضرية للأراضي البرية على مساحة أوسع بكثير مما يدركه كثير من الناس - وهي أيضًا ديناميكية". 

وتابع "في معظم الأحيان يكون صحيحًا أن هذه المناطق آمنة من حرائق الغابات ولكن نظرًا لظروف الرياح الشديدة المشروطة والجفاف الشديد ، أصبحت جزءًا من تلك الواجهة."

كما أن نشوب الحريق أيضًا في ديسمبر ، وهو الوقت الذي كان يُنظر إليه في السابق خارج موسم الحرائق ، أثار القلق أيضًا.

كولورادو الآثار المدمرة النيران الرياح حرائق الغابات شركة تسلا حرائق غابات حضرية الظروف المناخية موسم الحرائق

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