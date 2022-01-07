الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المنصات الرقمية تربح من خسائر «سينما هوليود» بسبب كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد عام من دور السينما المغلقة، بدا وكأن صناعة نائمة تعود إلى الحياة مرة أخرى في أكتوبر الماضي، وانتعش شباك تذاكر هوليود إلى حد كبير بفضل بعض الأفلام مثل الأداء القوي لفيلم Dune and Veno وNo Time to Die، ولكن متحور أوميكرون أبطأ صناعة السينما مرة أخرى. 

بينما كان النجاح الهائل لـفيلم Spider-Man: No Way Home شاذًا في موسم مخيب للآمال ومع تغير مواعيد الإصدار، وانتهى العام بأكبر نجاح على الإطلاق  لهذا الفيلم الذي حقق رقما قياسيا بغض النظر عن تاريخ الإصدار، وصل بالفعل إلى أكثر من 1.3 مليار دولار على مستوى العالم في أقل من شهر، وفقا لموقع الجارديان. 

بعض النجاحات لألعاب الفيديو أثناء الجائحة 

وفي الربيع الماضي، وسط ركود فيروس كورونا المستجد قادت لعبة Godzilla vs Kong أول نجاح وكانت أول ضربة حقيقية للوباء، وسرعان ما تبعها فيلم A Quiet Place Part II و F9 وBlack Widow وFree Guy، وكان العديد منهم أقل من التوقعات الأولية ولكن لا يزال أكثر من كافٍ للتشجيع استديوهات السينما، ولكن لم تكن السينما تسير في طريق متجر الفيديو، فقد انخفض شباك التذاكر في الولايات المتحدة في عام 2021 بنسبة 60٪ عن عام 2019.

خسائر دور السينما كانت لصالح المنصات الرقمية 

وأظهر استطلاع رأي أجري في ديسمبر الماضي، أن رواد السينما الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا كانوا ما يزالون قلقين بشأن سلامتهم من الإصابة في العدوى ونتيجة لذلك قلت احتمالية حضور السينما بنسبة 39٪، وهناك أيضًا سبب رئيسي آخر يجعل البعض أقل شغفا للذهاب إلى دور السينما حيث أجبر الوباء الاستوديوهات على أن تكون أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، ودفعت الأفلام المسرحية إلى منصات رقمية بسرعة غير عادية وتم بيعها إلى منصات نتفليكس وأمازون وبالتالي أصبحت متوفرة لدي المواطن. 

وفي ظاهرة غير مسبوقة، أصبح بعض الأشخاص بإمكانهم  مشاهدة أفلام فخمة داخل منازلهم مثل Dune وBlack Widow و Halloween Kills و The Matrix Resurrections، وهو أمر طبيعي جديد كان من الممكن أن يبدو مستحيلًا في عام 2019، ونتج عن ذلك ثراء زيادة أرباح المنصات الرقمية، ويتسائل البعض الأن ما مصير دور السينما العام الجديد؟، وهل  يمكن أن يجلب عام 2022 المزيد من الويلات للسينما؟. 

 

 

 

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