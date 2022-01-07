وفاة والد الفنان هشام عباس

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، عن وفاة محمود عباس، والد المطرب هشام عباس.

وكتب أيمن بهجت قمر: «توفى اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس، البقاء لله، وخالص التعازي للأسرة».

ولم تقرر أسرة الراحل تحديد موعد العزاء أو الجنازة، إلى وقتنا الحالي.

وكانت والدة هشام عباس قد توفيت في شهر أبريل من عام 2019، وحضر العزاء وقتها عدد كبير من الفنانين.

جدير بالذكر أن هشام عباس ولد في أسيوط، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة دار الطفل، وأكمل تعليمه الإعدادي والثانوية العامة بنظام المنازل بسبب ظروف سفره مع والده للعمل رافضا دخوله الفن، وعندما سافر إلى نيجيريا بسبب ظروف عمل والده شارك في حفلات وغنى أغاني الريجي لـ"بوب مارلي".