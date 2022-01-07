الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استنفار أمنى فى المنطقة الأثرية بالجيزة لاستقبال الزائرين فى أعياد الميلاد

المنطقة الأثرية بالجيزة
المنطقة الأثرية بالجيزة

تشهد المنطقة الأثرية بالجيزة، اليوم الجمعة، استنفارًا أمنيًا لاستقبال الزائرين من المواطنين والأفواج السياحية لمنطقة الأهرامات وأبوالهول خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 

ونشرت مباحث السياحة والآثار بالجيزة، الخدمات الأمنية بمحيط المنطقة بالكامل التي تستقبل منذ أمس، أفواج السياح الأجانب القادمين من الغردقة وشرم الشيخ لزيارة الأهرامات وأبوالهول ضمن برنامجها في مصر. 

ونشرت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، خدمات أمنية بأرجاء المحافظة ومحيط المتنزهات والحدائق لاستقبال الزائرين من الأقباط للاحتفال بالعيد.

وتنتشر الدوريات الأمنية على مدار اليوم بمختلف الشوارع للحفاظ على استقرار ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات في الشوارع والمحاور الرئيسية. 

الاستنفار الأمني زيارات الافواج السياحية عيد الميلاد المجيد ابو الهول

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