ويجز يعلن توقفه عن إحياء الحفلات: «محتاج شوية وقت لنفسى»

أعلن مطرب الراب «ويجز» عن توقفه مؤقتاً عن إحياء الحفلات لأجل غير مسمى، إذ قرر التوقف بعد حفله المقرر مساء اليوم الجمعة، والذي كان مؤجلا من ليلة رأس السنة.

وقال ويجز، عبر خاصية «ستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»: «عايز أقول إني هاخد بريك من الحفلات، محتاج شوية وقت لنفسي، مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية برده، متحمس أشوفكم، وكل سنة وكل أخوتنا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد».

وكان ويجز ومطرب الراب المغربي طه فحصي، الشهير باسم «الجراند توتو»، قد طرحا في أول تعاون غنائي بينهما كليب أغنيتهما الجديدة «مش خالصة» عبر قناة ويجز الرسمية على يوتيوب، حيث تم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وكان ويجز قد طرح أغنية «كيفي كدا»، التي أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت حملة من السخرية الشديدة، بسبب جملة «جاي وفي إيدي الرضعة عشان أغدي النونة»، حيث رد ويجز في story على Instagram قائلا: «بشكر الناس اللى شجعتنى وعجبتها الأغنية، وحابب اتكلم عن الناس اللى انفعلت عليا بسبب جملة باجى وفى إيدى الرضعة عشان أغدى النونة.. أنا شخص طول عمرى صريح مع نفسى، ولما بضايق بعمل تراكات عن الحاجات اللى مضيقانى، وكيفى كدة هى أغنية فريش وبتتكلم عن الجزء المرح فى حياتى وشخصيتي».