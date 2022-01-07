ضبط 1601 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

شنت إدارات المرور في كافة مديريات الأمن حملات أمنية مكبرة، لضبط قائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بارتداء الخوذة.

وأسفرت الجهود الأمنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 1601 مخالفة، لقائدي الدراجات النارية "الموتوسيكل" لعدم ارتداء الخوذة.

- غرفة عمليات المرور تتابع الحالة المرورية لحركة السيارات

و تواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع أقسام المرور في كافة مديريات الأمن متابعة الحالة المرورية لحركة السيارات على جميع الطرق بمحافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، في ظل حالة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.