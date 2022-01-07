استكمال فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان

استقبل معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك فى اليوم الرابع لفعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، وذلك بمعهد إعداد القادة، حيث انطلق البرنامج التدريبي بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب التقدم للترشح لشغل منصب رئيس جامعة حلوان طبقاً للجدول الزمني.

ومن جانبه أفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا ان هذا البرنامج التدريبي يساهم فى صقل مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس للنهوض بالجامعات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، مفيدا أن البرنامج التدريبي يساهم فى تأهيل قيادات جامعية لديها رؤية بكافة اللوائح والقوانين.

وخلال محاضرة الجوانب القانونية فى الجامعات أوضحت الدكتورة فاطمة الرزاز، النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات الجامعية فى قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، كما أوضحت أحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس الجامعة، وأوضحت اليات اختيار رئيس الجامعة.

ونظمت المادة 25 من قانون تنظيم الجامعات، ويتم تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، حيث يعين من بين ثلاثة اساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، ثم يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، ثم يأتى قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات، وتنفيذًا لذلك يصدر وزير التعليم العالي القرار 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، كما يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.

كما تطرقت إلى تشكيل لجنة اختيار رئيس الجامعة حيث تتشكل اللجنة المختصة باختيار رئيس الجامعة على النحو الأتي "9 أعضاء" متمثلة فى عضوين يختارهما وزير التعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، وأربعة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة اللجنة، وأيضا ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعي والإدارة، وكذلك ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى بها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة، ثم يصدر قرار بتشكيل اللجنة من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات ويطبق أحكام هذا القرار على كافة إجراءات شغل وظائف رؤساء الجامعات يتم التقدم لشغلها بعد العمل بأحكامه.

وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى اختصاصات لجنة اختيار رئيس الجامعة، وتوضيح الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة رئيس الجامعة، وتناولت سيادتها المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية، كما أفادت بأن رئيس الجامعة يتم تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كذلك أوضحت سلطة رئيس الجامعة فى إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية، متمثلة فى عضوية المجلس الأعلي للجامعات، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، إلي جانب رئاسة مجلس الجامعة، والترخيص بالإجازات والإعارة والندب والمهمات العلمية والنقل لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلي ترشيح نواب رئيس الجامعة، أمين عام الجامعة، عمداء الكليات، وكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام.

وناقشت المجالس الجامعية وتتمثل فى المجلس الأعلى للجامعات، مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم، وأوضحت ضرورة التزام رئيس الجامعة بتنفيذ قرارات المجالس الأعلي، وفي ختام المحاضرة تناولت اختصاصات مجلس الجامعة.