45 وفاة و3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 3529 حالة عدوى محلية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول، إنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 657 ألفا و508 حالات.

وأضافت البلاد، أن هناك 45 حالة وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5932 وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن إجمالي 42.84 مليون شخص أو 83.5 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 20.05 مليون شخص أو 39.1 % جرعات تعزيزية.

وسجلت صحة كوريا الجنوبية، أكثر من 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي أمس الخميس حيث حافظت البلاد على إجراءات مكافحة فيروسات أكثر صرامة وسط مخاوف من احتمال عودة ظهور العدوى وانتشار سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 4,126 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع الإجمالي إلى 653,792 إصابة.

وفي أوائل نوفمبر، خففت الحكومة القيود المفروضة منذ فترة طويلة في حقبة الجائحة كجزء من الجهود المبذولة للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل في إطار مخطط "التعايش مع كوفيد-19".

ومع ذلك، ارتفعت الحالات اليومية إلى مستوى قياسي بلغ 7,848 في 15 ديسمبر، مما دفع الحكومة إلى إعادة فرض قيود مكافحة الفيروس بعد أيام لمدة أسبوعين، وكان من المفترض أن تنتهي في يوم 2 يناير.

ومددت الحكومة تطبيق هذه القواعد لأسبوعين إضافيين حتى 16 يناير، والتي تشمل سقفا أقصى لأربعة أشخاص للتجمعات الخاصة في جميع أنحاء البلاد وتقييد ساعات العمل حتى الساعة التاسعة ليلا في المقاهي والمطاعم.