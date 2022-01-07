الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتحديد المسؤولية الجنائية.. النيابة تأمر بفحص حريق عقار في شبرا الخيمة

حريق عقار
حريق عقار

عاينت النيابة العامة، اليوم الجمعة، آثار حريق نشب بمحل أدوات منزلية في عقار مكون من 12 طابق في شبرا الخيمة، وتبين من المعاينة المبدئية أن وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي وقررت النيابة ندب خبير المعمل الجنائي للفحص لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابساتها واستدعاء السكان المتضررين من الحريق للاستماع لأقوالهم. 

 وكان قد ورد بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمحل أجهزة منزلية، بمنطقة أرض الحافى بشبرا الخيمة، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون إصابات أو خسائر بالأرواح. 

وكشفت المعاينة المبدئية  أن المحل على مساحة 50 مترا، بالدور الأرضي لعقار مكون من 12 طابقا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وأتت النيران على محتويات المحل بالكامل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المباحث الجنائية شبرا الخيمة قوات الحماية المدنية انتداب المعمل الجنائي السيطرة على الحريق حريات المباحث ثان شبرا الخيمة

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