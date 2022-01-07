الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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عالم

وزير الصحة الألمانى يحث على فرض قيود أكثر صرامة بالمطاعم

وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، إنه يمكن أن تكون هناك حاجة لفرض تباعد اجتماعي أكثر صرامة داخل الحانات والمطاعم لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح في حوار مع برنامج تلفزيوني، الخميس، أن القواعد الجديدة قيد الدراسة، والتي ستسمح فقط للمواطنين بدخول المطاعم حال أمكنهم اثبات حصولهم على جرعتي التطعيم وتقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا.

وستناقش هذه الفكرة يوم الجمعة، خلال اجتماع مع قادة الأقاليم والمستشار الألماني أولاف شولتس.

ووصف لاوترباخ  المطاعم بـ"منطقة الخطر".
وأوضح أن الكثيرين يجلسون في أغلب الأحيان لعدة ساعات دون ارتداء كمامة.

وقال إن هناك حاجة لحماية أفضل ضد العدوى المحتملة في مثل هذه المواقف، ولم يستبعد فرض المزيد من القيود على الاختلاط في المستقبل.

وفي الوقت ذاته، رفضت رابطة الفنادق والمطاعم البافارية فرض قيود أكثر صرامة.

وحذرت رئيسة الرابطة أنجيلا إنزيلكامر من أي قرارات متسرعة، مشيرة إلى أن الإجراءات الصارمة الزائدة يمكنها أن تتسبب في مزيد من الضرر للشركات التي تكبدت بالفعل خسائر أثناء الجائحة.

وكشفت نتائج استطلاع للرأي، نشرت أمس الخميس، في ألمانيا أن غالبية المواطنين تؤيد تقليص مدة حجر كورونا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "انفراتست" لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، فإن 67% من الألمان أعربوا عن تأييدهم لتقليص مدة الحجر بالنسبة للأشخاص المخالطين لمصابين في حال لم تظهر أعراض على هؤلاء المخالطين.

وفي السياق، أعرب كثيرون عن تأييدهم لتقليص مدة العزل حال جاءت عينة الأشخاص المعزولين سلبية ولم تظهر أعراض عليهم.

يذكر أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية ستجري غدًا الجمعة، مشاورات حول تطبيق تدابير إضافية؛ للحماية من كورونا في ظل تسارع الارتفاع في أعداد المصابين بالعدوى.

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