تراجع عملة «بيتكوين» إلى أدنى معدلاتها منذ سبتمبر الماضي

استمر تراجع عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الجمعة، لتصل قيمتها إلى أقل من 42 ألف دولار، و هي أدنى قيمة لها منذ سبتمبر الماضي.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن أكبر عملة رقمية في العالم تراجعت بنسبة 4.9 بالمئة إلى 41.008 ألف دولار، لتواصل الانخفاض بنسبة تصل إلى نحو 40 بالمئة مقارنة بأعلى قيمة لها في نوفمبر الماضي، عندما وصلت إلى 69 ألف دولار.

كما تراجعت إيثر، وهي ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 8.3 بالمئة إلى أدنى معدلاتها منذ 30 سبتمبر الماضي.

وكان سعر بيتكوين زاد بنحو 60 بالمئة خلال العام الماضي لتتفوق على غيرها من الأصول المالية، وسط تقارير بشأن أهميتها في مقاومة التضخم و دورها في تنويع الاستثمارات و تبني مؤسسات مالية لها، ولكنها تعرضت لمشكلات في الأسابيع الأخيرة في ظل اضطراب الاسواق المالية.

و"بيتكوين" هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسما يعتمد على تقنية "blockchain"، والتي يمكن تعدينها "سكها" من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج.

ونُشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مؤلفه (ربما مجموعة من المؤلفين) تحت اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو.

وبلغت شعبية "بيتكوين" ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، حيث إن إصدارها محدود بشكل طبيعي، وتم بالفعل "سك" معظم العملات حاليًا.

ومنذ بداية أكتوبر، ربحت إيثر 57 بالمئة وتقدمت بتكوين بحوالي 50 بالمئة مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أمريكي لبتكوين قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.