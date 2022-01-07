الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كازاخستان: إعادة النظام الدستورى فى البلاد إلى حد كبير

رئيس كازاخستان
رئيس كازاخستان

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الجمعة، إعادة النظام الدستوري إلى حد كبير في هذا البلد الذي يشهد منذ أيام اضطرابات غير مسبوقة.
وقال الرئيس في بيان إن "قوات إرساء النظام تبذل جهودا حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق"، لافتًا إلى أن عمليات إعادة النظام ستستمر "حتى القضاء على المقاتلين بشكل كامل".
وأضاف أن "الهيئات المحلية تسيطر على الوضع لكن الإرهابيين ما زالوا يستخدمون أسلحة ويلحقون أضرارا بممتلكات المواطنين".
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية الجمعة، مقتل 26 مجرما مسلحا، وإصابة 18 آخرين بجروح.
وقالت في بيان إن جميع مناطق كازاخستان "تم تحريرها ووضعها تحت حماية معززة" مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد.
وأضافت في البيان أنه في ألماتي التي شهدت أعنف أعمال الشغب "تؤمن قوات حفظ النظام والقوات المسلحة والرديفة لها، النظام العام وحماية البنى التحتية الاستراتيجية وتنظيف الشوارع".
ووصلت قوات روسية ومن دول أخرى حليفة لموسكو الخميس إلى كازاخستان لدعم السلطات التي واجهت على مدى ثلاثة أيام غضبا في الشارع من زيادة أسعار الغاز تحول إلى أعمال شغب فوضوية لا سيما في ألماتي.
وتواصلت أعمال العنف التي خلفت عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح الخميس في المدينة التي سمع في وسطها إطلاق نار يوحي بحدوث اشتباكات.
وقُتل 18 من عناصر قوات الأمن وأصيب 748 آخرون بجروح، واعتقل نحو 2300 شخص.

قالت وسائل إعلام كازاخستانية إن 26 مسلحا تم القضاء عليهم، وأصيب 18 آخرون، فيما تم اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص من مثيري أعمال الشغب في البلاد.

وفي وقت سابق حذرت وزارة الداخلية الكازاخستانية من أن مثيري الشغب الذين يرفضون إلقاء أسلحتهم سيتم القضاء عليهم.

وأكدت الوزارة أن جميع المباني الحكومية ومراكز الشرطة تحت سيطرة القوات الأمنية.

كازاخستان رئيس كازاخستان الهيئات المحلية الإرهابيين اعمال الشغب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 7-1-2022

بسبب الشبورة.. «المرور» يغلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة»

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

مؤشر «نيكي» يعوض خسائره ويُغلق مستقرًا قبل تقرير الوظائف الأمريكية

تهنئة الرئيس السيسي للأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون

موقع إسرائيلى: اجتماع عنيف لدبلوماسيين أوروبيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية فى 2022