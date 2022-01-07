اغتيال صحفيَّين فى هايتى برصاص عصابة بالعاصمة بور أو برنس

اغتيل صحفيّان في هايتي برصاص عصابة تنشط في محيط العاصمة بور أو برنس، بحسب ما أفادت محطة إذاعية يعمل فيها أحد القتيلين.



وقالت إذاعة "إيكوت إف إم" لوكالة فرانس برس الأخبارية الفرنسية ، إنّ القتيلين كانا برفقة صحفي ثالث حين تعرّضوا لإطلاق النار، مشيرة إلى أنّ الصحفي الثالث تمكّن من الفرار ونجا بحياته.



ويأتي اغتيال هذين الصحفيين في وقت أصبحت فيه أنحاء واسعة من هايتي تحت سيطرة عصابات امتدّ نفوذها في الأشهر الأخيرة خارج الأحياء الفقيرة في العاصمة.



ومنطقة "لابول 12" التي قصدها الصحافيون الثلاثة لإعداد تقرير الخميس تشهد معارك عنيفة بين عصابات مسلّحة تتناحر للسيطرة عليها.



وتتنافس العصابات للسيطرة على هذه المنطقة لأنّ الطريق الذي يمرّ فيها هو الوحيد المؤدّي حالياً إلى النصف الجنوبي من البلاد، ذلك أنّ الطريق الرئيسي نحو الجنوب تسيطر عليه بالكامل منذ يونيو واحدة من أقوى العصابات في هايتي.



و هايتي، البلد الكاريبي الفقير، غارقة في أزمة سياسية حادّة تفاقمت إثر اغتيال الرئيس جوفينيل مويس قبل ستّة أشهر و زادت الوضع الأمني في البلاد سوءاً.



و في 2021 سجّل في هايتي ما لا يقلّ عن 950 حالة اختطاف، وفقاً لمنظمة حقوقية متخصّصة مقرّها في بور أو برنس.



و تعاني الشرطة في هايتي من نقص في العتاد في مواجهة جماعات إجرامية لديها ترسانة من الأسلحة. و لم تشنّ قوات الأمن أيّ عملية واسعة النطاق ضدّ العصابات منذ آذار/مارس 2021.



و في 12 مارس شنّت الشرطة عملية أمنية في حيّ بالعاصمة معروف بأنّ عصابة تستخدمه مركزاً لاحتجاز الرهائن، لكنّ العملية أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الشرطة الذين لم يتمّ حتى الساعة العثور على جثثهم أو أسلحتهم.