الجمعة 07 يناير 2022
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عالم

السفير أحمد أبوزيد ينقل تهنئة الرئيس إلى آباء الكنيسة القبطية فى شرق وغرب كندا

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته كنيسة "القديس موريس والقديسة فيرينا" وكنيسة "العذراء والأنبا اثناسيوس"، كبرى الكنائس القبطية الارثوذكسية في منطقة تورونتو الكندية، مساء أمس الخميس، حيث نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وشارك فى القداس نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وآباء الكنيسة، وأبناء الجالية المصرية من الأقباط، بالإضافة رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية ولفيف من أعضاء البرلمان الفيدرالى الكندى وبرلمان المقاطعة.


وحرص السفير المصرى خلال القداس، على نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى آباء الكنيسة وأعضاء الجالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، والمزيد من الاستقرار والرخاء لمصر.


جدير بالذكر، ان السفير أحمد أبو زيد حرص أيضا على لقاء نيافة الأنبا بولس اسقف اوتوا ومونتريال وشرق كندا فى العاصمة الكندية أوتاوا قبل توجهه الى مدينة تورونتو، لتهنئته وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى شرق كندا، حيث قام بتسليم نيافته رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتُعقد احتفالات عيد الميلاد فى كندا هذا هذا العام في ظل فرض إجراءات احترازية مشددة نتيجة انتشار متحور أوميكرون، الأمر الذي يفرض مشاركة عدد محدود داخل دور العبادة بنسبة لا تتعدى 50%.

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