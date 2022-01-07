الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة تزعم اصطدام غواصة روسية وفرقاطة بريطانية بالمحيط الأطلسى

غواصة
غواصة

زعمت صحيفة "The Sun" بوقوع اصطدام بين فرقاطة بريطانية وغواصة روسية في مياه المحيط الأطلسي عام 2020 "في أول حادث من نوعه" منذ انتهاء الحرب الباردة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة في تقرير نشرته الخميس أن "الصياد القاتل الروسي القادر على حمل طوربيدات  مزودة برؤوس نووية اصطدم بخط سونار جرى جره بالفرقاطة HMS Northumberland" على بعد حوالي 200 ميل من سواحل إسكتلندا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة: "في أواخر عام 2020 اصطدمت غواصة روسية كانت تتبعها HMS Northumberland بسونار كانت تجره".

وأضاف المتحدث: "البحرية الملكية تتعقب بانتظام السفن والغواصات الأجنبية من أجل ضمان الدفاع عن المملكة المتحدة".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا يعتبر أول اصطدام بين سفن حربية روسية وبريطانية بعد انتهاء الحرب الباردة.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على الحادث.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية تسجيل 179756 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بريطانيا،  فضلاً عن 231 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت بريطانيا، أمس، 194747 إصابة جديدة و334 وفاة بكوفيد -19.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن فرض قيود جديدة سيكون ملاذًا أخيرًا، في إنجلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بمتحوّر "أوميكرون"، مشددًا على ضرورة "التعايش" مع فيروس كورونا.

وقال ساجد جاويد، في مقال نشرته صحيفة "ديلي ميل": "عدد (الأشخاص) في وحدات العناية المركزة مستقر ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفًا".

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة تخفيف قواعد فحوص فيروس كورونا في إنجلترا مؤقتًا اعتبارًا من 11  يناير في خطوة ستتيح المزيد من الفحوص في ظل استمرار تسجيل حالات قياسية للإصابات الجديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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