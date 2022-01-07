ضبط دجال يستغل السيدات مالياً وجنسيا لإخراج الجن فى الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على شخص يعمل في أعمال الدجل الشعوذة، بدائرة مركز دكرنس، بعدما أقنع ربة منزل من محافظة القليوبية -منفصلة عن زوجها- بقدرته على إعادتها إلى زوجها، إلا أنه بعد القيام بعدد من أعمال الدجل، أكد لها وجود جن في الرحم، ولن يخرج منها حتى يحرقه بعد جماعها، وهو ما جعلها تتأكد أنه نصاب، وأبلغت عنه الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض عليه.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة دكرنس، من ربة منزل تقيم في محافظة القليوبية ضد شخص يدعى "الشيخ صالح"، تتهمه بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، بعد أن لجأت إليه لحل مشكلاتها، معتقدة قدرته على حل تلك المشكلات، وطلبت منه إعادة زوجها، للخلافات الكبيرة بينهما، وهو ما تسبب في انفصالهما، وادعى قدرته على حل تلك المشكلات الزوجية، باستخدام الجن.

وأكدت الشاكية في بلاغها، أنها ترددت على "الشيخ صالح" بدائرة مركز دكرنس، 3 مرات، ودفعت له خلالها مبلغ 10 آلاف جنيه، إلا أنها لم تشعر بأي تغيير في حياتها بل زادت الفترة الأخيرة الخلافات، إلا أنها فوجئت مؤخرا بطلب غريب من المشكو في حقه، عندما أكد لها وجود جن في الرحم، ولن يخرج منها ويتم حرقه، إلا بعد جماعها، فأيقنت أنه نصاب، وتوجهت لمركز الشرطة للإبلاغ عنه.

وبتقتين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة دكرنس من إلقاء القبض علي المشكو في حقه، وتبين أنه يدعى "صالح ح. ا."، وأنه اعتاد على أعمال الدجل والشعوذة، واستدراج السيدات، بحجة قدرته على استخراج الجن منهن، مقابل مبالغ مالية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.