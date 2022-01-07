المجتمعات العمرانية تستهدف بيع قطعتى أرض خدمية بالشيخ زايد بمبلغ 155 مليون

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي خدمية بمنطقة مركز الحي العاشر بنشاط إداري بمدينة الشيخ زايد بمساحة 797.41 متر مربع وبينما بلغ سعر المتر التقديري نحو 13790 جنية والمستهدف من تحقيق العائد نحو 10.996.283 مليون جنية.

تفاصيل القطعة الثانية خدمات الشيخ زايد

وكما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح قطعة أرض أخرى تحمل رقم " 12ب" بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بالمدينة لقيام نشاط تجاري على مساحة 2857.33 متر مربع ويصل السعر التقديري للمتر نحو 50.640 جنية ويستهدف تحقيق عائد نحو 144.678.480 مليون جنية.

الدستور يستعرض تفاصيل الاشتراطات البنائية

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نموذجا للاشتراطات البنائية، أن يتم بناء المباني الخدمية للمشروع على مساحة 40% من قطعة الأرض وتصل ارتفاعات الردود الأمامية إلي 6 أمتار والجانبية 5 أمتار والخلفي أيضا 5 أمتار ، موضحاً أن يتضمن بدروم وأرضي و3 أدوار حيث يحتوي المباني على أرضي والأول تجاري والثاني والثالث إداري .

تفاصيل الاشتراطات التنفيذ والية السداد للاراضي الخدمية

أوضحت الهيئة أن مدة التنفيذ يجب أن تكون خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، بينما تنص آلية السداد أن تلتزم الشركات بسداد نسبة 25% من قيمة الأرض من تاريخ إخطار بالتخصص 10% من سدادها ونسبة 15% خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية حال الموافقة علي التخصيص بالاضافة إلي 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

ونوهت على ضرورة استكمال سداد القيمة على الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 3 سنوات علي أن يبدأ القسط الأول بعد 6 شهور من تاريخ المحدد لسداد الدفعة الأولى المقدمة، علي أن يتم تحمل الفائدة المعلنة من البنك المركز وتاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة لنسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية وإضافة 0.5% مصاريف إدارية، موضحاً أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.