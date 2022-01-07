اليمن: مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود بمحافظة شبوة

أعلن فريق الرصد الميداني التابع لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية مقتل 4 مدنين وإصابة آخرين جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة وقود بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي، مما أدى إلى أضرار بالغة في ممتلكات المدنيين المجاورة للمحطة.



واستنكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - هذه الجريمة التي تضاف لسجل الإرهاب السلالي المدعوم إيرانيا.



وكانت المليشيات قد شنت العديد من الهجمات الإرهابية الإنتقامية على الأعيان المدنية في شبوة منها هجوم صاروخي استهدف مطار عتق، ما أسفر عن وقوع ضحايا، والحق أضرارا بالبنية التحتية للمطار.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن قوات العمالقة استكملت في إطار عملية "إعصار الجنوب" تحرير مديرية عسيلان إحدى مديريات بيحان الثلاث غرب محافظة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن.

وأكد مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة أصيل السقلدي أن القوات أحكمت سيطرتها على منطقة هجر كحلان وجو العبيد ومناطق الحجوف وجبال بلبوم من جهة مفرق الحمى الرابط بين عسيلان وبيحان غرب شبوة.

وقال: "قواتنا أحكمت السيطرة على كامل تراب مديرية عسيلان واستكملت عملية تأمينها وتقدمت لتحرير مديرية بيحان وسط معارك ضارية بإسناد طيران الأشقاء في دول التحالف العربي".

وأضاف: "تمكنت قواتنا حتى مساء الاثنين من إحراز تقدم متسارع باتجاه مديرية بيحان رغم كثافة شبكات الألغام التي زرعها الحوثيون وسيطرتها على قمم جبال إستراتيجية تتحكم بالخط العام".

وأفاد بأنه ورغم التحصينات التي لديهم في التباب وقمم بعض الجبال إلا أن أبطال العمالقة اقتحموا تلك الجبال وسيطروا عليها ومستمرون في التقدم صوب منطقة النقوب الإستراتيجية التي تعد بوابة رئيسية إلى بيحان.

وساهم طيران التحالف بفعالية في إسناد القوات البرية خلال المعارك الضارية التي خاضتها قوات العمالقة خلال اليومين الماضيين وأسفرت عن تحرير عسيلان، كما كان لطيران التحالف العربي دور كبير وفعال في إسناد قوات العمالقة من خلال عشرات الضربات الدقيقة التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتها والتعزيزات القادمة لها من اتجاه مأرب.