الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«المترو» ينفي مد ساعات العمل خلال احتفالات عيد الميلاد

المترو
المترو

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة مرفق مترو الأنفاق، إن التشغيل سيكون في ساعاته العادية ولن يتم مد ساعات العمل في احتفالات عيد الميلاد المجيد. 

وأضاف «عبد الهادي» في تصريحات لـ«الدستور» أن تشغيل الخط الأول للمترو «المرج - حلوان» والخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة- المنيب» سيكون من الساعة ٥ صباحا حتى الساعة ١٢ صباحا ولم يتم مد ساعات عمل المترو.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق أن هناك تشديدات على ارتداء الكمامة داخل المترو للحفاظ على الوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا ويتم التنبيه من قبل نظار المحطة على ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل صالة المحطة.

وقالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة من قبل رئيس الشركة المهندس علي فضالي، بشأن إعلان حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد. 

واًضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إن هناك عدد ٢٤ قطارا في الخط الأول للمترو «المرج - حلوان»، والخط الثاني للمترو «المنيب - شبرا الخيمة»، للدفع بهم في حال وجود زحام داخل المترو، وذلك لكي لا يؤثر الزحام بشكل سلبي على راحة المواطنين.

وتابعت المصادر أن هناك متابعة لكافة حركة القطارات من خلال غرفة التحكم مركزي لسرعة التعامل الفوري مع أي عطل يحدث داخل أي من قطارات المترو بالخط الأول للمترو «حلوان - المرج»، والخط الثاني للمترو «المنيب - شبرا الخيمة»، حتى يتم التعامل مع العطل سريعا من خلال فرق الطوارئ.

وقالت مصادر في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق للخط الأول والثاني للمترو، إن هناك تعليمات من المهندس على فضالي بشأن زيادة حجم الاستثمار بمحطات المترو من خلال تكثيف عدد الأكشاك الموجودة في الخطين الأول والثاني للمترو.

المتحدث باسم المترو لا يوجد مد لساعات عمل المترو خلال احتفالات عيد الميلاد احتفالات عيد الميلاد المتحدث باسم

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