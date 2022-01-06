الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تسجل أكثر من 68 ألف حالة يومية بكورونا

كورونا فى تركيا
كورونا فى تركيا

سجّلت تركيا أكثر من 68400 حالة إصابة بكورونا خلال يوم واحد، وهى حصيلة غير مسبوقة جاءت في ظل تفشي سلالة أوميكرون لتصبح السلالة السائدة في البلاد.

أشارت بيانات أصدرتها وزارة الصحة، اليوم الخميس، إلى أن عدد حالات العدوى الجديدة تضاعف في غضون أيام قليلة، كما أعلنت الوزارة تسجيل وفاة 156 شخصا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وناشد وزير الصحة فخر الدين قوجة السكان عبر موقع تويتر بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة، لكنه لم يعلن أي قيود جديدة.

وتم إعطاء حوالي 61% من السكان في تركيا جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا، وكشفت الوزارة أن نسبة التطعيم بين البالغين تتجاوز 80%.

وتدخل في تركيا حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين إجراءات احترازية جديدة لمكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد المرض.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام المواطنين غير الملقحين والذين لم يتعرضوا للمرض سابقا بعرض نتائج سلبية للفحوص الخاصة بفيروس كورونا لا يتجاوز تاريخها 48 ساعة منذ دخول الحفلات الموسيقية وقاعات السينما والمسرحيات.

كما يفرض نفس الشرط على المواطنين الراغبين في تنفيذ رحلات بين المدن بواسطة وسائل النقل العام مثل الحافلات أو الطائرات أو الأنواع الأخرى، كما سيكون على المدرسين والمعلمين في المدارس والجامعات والمعاهد الذين لم يتلقوا اللقاحات الخضوع للفحص مرتين كل الأسبوع.

واعتبارًا من الإثنين يحق لجهة العمل إلزام كل العاملين لديها من الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو لم يتعرضوا للمرض الخضوع لاختبار "PCR" مرة في الأسبوع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد -19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

تركيا السلالة أوميكرون سلالة أوميكرون تفشي سلالة أوميكرون

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