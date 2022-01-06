«المصريين الأحرار» يهنئ الكنائس القبطية والإنجيلية بأعياد الميلاد

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وترأس صلاة القداس الاحتفالي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعددا من الأساقفة والكهنة، وسط حضور الرئيس السيسي ورجال الدولة والمسئولين.

وشارك رئيس حزب المصريين الأحرار الحضور الدكتور هبة تراضى واصل الأمين العام، واسلام الغزولي عضو المكتب السياسي واللواء نبيل السيد عضو الهيئة العليا وعاطف لمعي عضو المكتب السياسي وقيادات من الحزب.

وتقدم وفد الحزب بالتهنئة الرسمية للكنيسة القبطية باحتفالات الأعياد.

كما شارك الحزب، أمس، احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد والتي ترأسها الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة.

ضم وفد الحزب الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي واسلام الغزولي عضو المكتب السياسي ووحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية، وبهاء جرجس مسئول خدمة المواطنين بشبرا مصر.

وقدم الحزب التهنئة نيابة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، للطائفة الإنجيلية وقيادتها وشعبها.