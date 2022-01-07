سيدة تتعرض لسرقة مصوغاتها الذهبية على يد الخادمة فى المنوفية

تعرضت سيدة من أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية لسرقة كمية كبيرة من المصوغات الذهبية الخاصة بها عقب قيام إحدى السيدات من المدينة بتنظيف المنزل لها ولم تكتشف السرقة إلا في اليوم التالي.

وترجع أحداث الواقعة إلى عندما عادت ملك السيد من دولة إيطاليا في الجمعة الماضية وقامت إحدى أقاربها بإستدعاء سيدة من أهالي المدينة من خلال جروب خدمي على فيسبوك ، وبالفعل قامت السيدة بالحضور ومساعدتها في تنظيف المنزل.

وفي اليوم التالي قامت ملك بالبحث عن المصوغات الذهبية الخاصة بها ولكن كانت قد اختفت تماما من المنزل وبمراجعة الكاميرات تبين سرقة السيدة الذهب من دولاب حجرة النوم، وعلي الفور قامت صاحبة المنزل بالذهاب إلى المتهمة والتي بعد مواجهتها بالفيديوهات لاذت بالفرار ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وفي الحال قامت ملك السيد بالذهاب إلى قسم شرطة تلا التابع لمدرية أمن المنوفية وتم تحرير محضر رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٢، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى منزل المتهمة التي قامت بالهرب ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأشارت الضحية في واقعة السرقة إلى أنها لم تتوقع ابدا ما حدث لها كما أضافت انها أعطتها كل ما طلبته من ملابس لأطفالها ومبلغ مالي مقابل خدمتها لهذا اليوم.