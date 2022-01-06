مجلس الأمن في كازاخستان يتعهد باتخاذ تدابير حاسمة ضد الإرهابيين

عقد مجلس الأمن فى كازاخستان اجتماعا، اليوم الخميس، في مدينة نور سلطان برئاسة رئيس الجمهورية قاسم جومارت توقاييف.

كانت القضية المعروضة على المجلس هي المعركة الجارية مع العناصر الإرهابية والإجرامية في الشوارع التي تعمل على زعزعة استقرار البلاد.

وحضر الاجتماع رؤساء مجلسي البرلمان، ورئيس الوزراء بالنيابة، ورئيس الإدارة الرئاسية، ورئيس لجنة الأمن القومي ، والمدعي العام، ورئيس جهاز أمن الدولة، ونائب رئيس الوزراء بالإنابة - وزير الخارجية وحضر اللقاء وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الطوارئ.

وشدد رئيس مجلس الأمن، على أهمية تنفيذ تدابير حاسمة، ونادى المحرضين الذين وجهوا ضربة لكازاخستان، واصفا إياهم بالإرهابيين ضد الدولة لذلك يجب أن نشن عملية مكافحة الإرهاب بهدف الرد على "الإرهابيين".

وقال رئيس الدولة قاسم جومارت توقاييف، إن معركة حقيقية تدور في ألماتي بين فرق الإرهابيين والمظليين الخاضعة لسيطرة وزارة الدفاع.

وأضاف الرئيس أن هذه العصابات الإرهابية هي في الحقيقة دولية وخضعت لتدريب جدي في الخارج وينبغي اعتبار هجومها على كازاخستان عملاً عدوانياً وفي هذا الصدد، وبالاعتماد على معاهدة الأمن الجماعي، توجهت اليوم إلى رؤساء الدول الأخرى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمساعدة كازاخستان في التغلب على هذا التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أنه لم يعد هذا تهديدًا - إنه تقويض لسلامة الدولة ، والأهم من ذلك أنه اعتداء على مواطني البلاد، الذين يعتمدون علي كرئيس للدولة ، للحفاظ عليهم.

وتابع: "واجبي الدستوري هو أنني يجب أن أعتني برفاهية مواطنينا وأمنهم وطمأنينة. لذلك ، فإنني أعتبر أن تقديم نداء إلى شركاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي مناسب تمامًا".

وأردف: “أعتقد أن شعب كازاخستان سيدعم هذا القرار. معا سننتصر بشكل طبيعي. العصابات الإرهابية ، كما قلت ، استولت على مرافق بنية تحتية كبيرة. وعلى وجه الخصوص ، تم الاستيلاء على مطار في ألماتي ، يضم نحو خمس طائرات بينها أجنبية. تعرضت ألماتي للهجوم والتدمير والتخريب. أصبح سكان ألماتي ضحايا لهجمات الإرهابيين وقطاع الطرق، لذلك، من واجبنا ، وكذلك واجب أعضاء مجلس الأمن لجمهورية كازاخستان الحاضرين هنا ، اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية دولتنا من تهديد خارجي”.